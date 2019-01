Real Madrid heeft droomspits op het oog… maar die heeft een prijskaartje dat alle transferrecords zou breken

Sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo afgelopen zomer stokt het bij momenten een beetje in het aanvallende compartiment van Real Madrid. Dat beseffen ze in de Spaanse hoofdstad maar al te goed. Los Blancos hebben met Harry Kane echter iemand op het oog die dat probleem mee kan verhelpen. Probleem: zijn huidige club Tottenham Hotspur wil haar goudhaantje niet zomaar lossen en vraagt maar liefst 350 miljoen euro.

Tottenham en Real Madrid zijn op de transfermarkt geen onbekenden van elkaar. Twee sleutelspelers van het huidige Real Madrid zijn immers afkomstig van The Spurs: in 2012 kwam Gouden Bal-winnaar Luka Modric naar Madrid voor 35 miljoen euro, een jaar later werd Gareth Bale gehaald voor 101 miljoen euro. Met Harry Kane zou er dus een derde man met een Londens verleden kunnen komen, maar een deal lijkt onwaarschijnlijk door de zeer hoge vraagprijs van Tottenham.

Foto: Action Images via Reuters

128 miljoen euro duurder dan Neymar

Volgens het Spaanse AS zou Real Madrid tijdens de kerstperiode contact gelegd hebben met de Londense club voor een mogelijke overstap van Kane volgend seizoen. De bedoeling was om informatie in te winnen over een potentiële transferprijs. Met 350 miljoen euro is die prijs niet min: nog eens 128 miljoen euro meer dan de recordtransfer van Neymar (die in 2017 van Barcelona naar PSG trok). Al hoeft dat niet als een grote verrassing te komen, want Tottenham-voorzitter Daniel Levy staat erom bekend een harde onderhandelaar te zijn. ook Christian Eriksen - net als Kane één van de spilfiguren in het Londense team - heeft een prijskaartje om U tegen te zeggen: 250 miljoen euro.

Door de zeer hoge vraagprijs lijkt een overstap van Kane naar Real Madrid (nog) niet aan de orde. En dus moeten Los Blancos verder blijven zoeken naar iemand die de leegte die Cristiano Ronaldo achterliet, kan opvullen. Op papier lijkt Kane daarvoor de ideale man: de 25-jarige diepe spits scoorde dit seizoen al 20 keer in 30 wedstrijden. Met respectievelijk 41, 35, 28 en 31 goals was hij ook de vorige vier jaar een levensbelangrijke speler voor Tottenham, de club waar Kane het grootste deel van zijn opleiding genoot.