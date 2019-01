Documentaire over een van de beroemdste ‘cold cases’ ooit beweert dat Belg de feiten bekende

Bijna 58 jaar na de dood van Dag Hammarskjöld werpt een documentaire nieuw licht op de ‘cold case’ rond de mysterieuze vliegtuigcrash waarbij de Zweedse secretaris-generaal van de Verenigde Naties om het leven kwam in 1961. Een Belgische piloot zou aan een vriend bekend hebben dat hij het vliegtuig uit de lucht heeft geschoten. En andere getuigen halen het alibi van de Belg, die al eerder genoemd werd in de zaak, onderuit.

Dag Hammarskjöld was op vredesmissie in Afrika toen zijn vliegtuig op 18 september 1961 neerstortte nabij Ndola in Zambia. Hoewel er meteen vermoedens waren dat het om een moordaanslag ging, werd de echte oorzaak van de crash, waarbij ook nog vijftien andere passagiers om het leven kwamen, nooit achterhaald. Het onderzoek van de VN bracht geen uitsluitsel en de dood van de secretaris-generaal werd een van de beroemdste ‘cold cases’ ter wereld.

In de loop der jaren werden nochtans meerdere verdachten bij naam genoemd. Eén daarvan was Jan van Risseghem, een Belgische piloot die tijdens de Tweede Wereldoorlog meerdere missies vloog voor de Britse luchtmacht. Maar Van Risseghem had een alibi.

Of toch niet?

De makers van de documentaire ‘Cold Case Hammarskjöld’, die binnen twee weken in première gaat op het prestigieuze Sundance Film Festival, hebben een vriend van de piloot gevonden die beweert dat Van Risseghem aan hem bekend had dat hij het vliegtuig uit de lucht had geschoten. Een andere getuige ondermijnt dan weer het alibi dat Van Risseghem had voor de bewuste nacht.

Het wrak van het vliegtuig van Dag Hammarskjöld. Foto: belgaimage

Bevel van rebellen

Van Risseghem, die een Belgische vader en een Britse moeder had, vluchtte bij de start van de Tweede Wereldoorlog naar Engeland. Daar trainde hij samen met de RAF, de Britse luchtmacht, en deed hij enkele missies in door nazi’s bezette gebieden. In die periode trouwde hij met een Britse, maar na de oorlog keerde het koppel wel terug naar België.

In 1961 bevond de Belg zich echter in Congo, waar hij vloog voor een rebellengroep die de onafhankelijkheid van de provincie Katanga hadden uitgeroepen. “Toen kreeg hij het bevel om het vliegtuig van Hammarskjöld, dat midden in de nacht onderweg was voor een geheime vredesmissie, neer te halen”, aldus de documentairemakers.

Vervalste vluchtgegevens

Het was de Amerikaanse ambassadeur in Congo die Van Risseghem aanduidde als mogelijke dader voor de aanslag, maar hij kon de aantijgingen nooit hard maken. Uit de vluchtgegevens bleek dat Van Risseghem die nacht niet had gevlogen. Meer nog: hij zou bijna heel die maand niet gevlogen hebben en pas weer “in dienst” getreden zijn op 20 september. “Die vluchtgegevens zijn duidelijk vervalst”, aldus Roger Bracco, een andere piloot die in die periode voor de rebellen vloog. Hoewel hij niet gelooft dat Van Risseghem het vliegtuig neerschoot, zegt hij wel dat er duidelijk geknoeid is. “De namen van sommige copiloten zijn niet echt, sommige vluchten zijn verzonnen...”

Dag Hammarskjöld (rechts) bij voormalig Amerikaans president Harry S. Truman. Foto: BELGAIMAGE

Een andere vriend, Pierre Coppens, beweert dan weer dat Van Risseghem enkele jaren na de crash aan hem bekend had wat hij had gedaan. Coppens had Van Risseghem leren kennen in 1965, toen ze samen vlogen voor een parachutetraining in België. In verschillende gesprekken zou Van Risseghem uit de doeken hebben gedaan hoe hij de “technische uitdagingen om het vliegtuig neer te halen” wist te overkomen. “Zonder dat hij wist wie erin zat. Hij verklaarde alleen dat hij de missie voltooid had.”

Jan van Risseghem stierf op 29 januari 2007 in het Antwerpse Lint. Naasten, onder wie zijn weduwe en nicht, verklaren dat de Belg niets met de aanslag te maken had. “Hij was op het moment van de feiten in Rhodesië (de toenmalige naam van Zambia en Zimbabwe, nvdr.) om er te onderhandelen over de aankoop van een vliegtuig voor Congolese rebellen”, luidt het.

De Belgische piloot werd zelf nooit ondervraagd over zijn rol in de dood van Hammarskjöld. Niet door de onderzoekers, niet door journalisten. Wel is duidelijk dat hij het nieuws errond nauwgezet opvolgde. In een interview met de historicus Leif Hellström, in de jaren 90, kwam hij wel meermaals terug op de crash en details van het onderzoek. Al benadrukte hij ook dat hij toen niet in de regio was en deed hij de vermoedens van een aanslag af als “een sprookje”.