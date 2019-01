Israël lokaliseert opnieuw aanvalstunnel van Hezbollah

Het Israëlische leger heeft een nieuwe aanvalstunnel van de Libanese Hezbollahmilitie in het grensgebied gelokaliseerd. “Volgens informatie van onze inlichtingendiensten zijn er geen andere tunnels meer die de grens tussen Libanon en Israël dwarsen”, aldus militair woordvoerder Jonathan Conricus. De zaterdag ontdekte tunnel zal in de komende dagen vernietigd worden. Vorige maand had Israël al vijf gelijkaardige tunnels gevonden. De vernietiging van die ondergrondse gangen werd al ingeleid.

De nu ontdekte tunnel is tot dusver de langste, zei Conricus. Langs Libanese kant is hij 800 meter lang en leidt dan verder over enkele tientallen meter op Israëlisch grondgebied. De gang ligt 55 meter diep onder de grond, is uitgerust met elektriciteit en een ventilatiesysteem en met rails voor het verwijderen van puin. De ingang aan de Libanese kant bevindt zich in een privéwoning in een sjiitisch dorp.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu bestempelde de tunnels als een “oorlogszuchtige daad” van Hezbollah tegen zijn land. Hij had ook kritiek op het Libanese leger, dat niets heeft ondernomen tegen de pro-Iraanse militie.

De VN-vredesmissie in Libanon (Unifil) had in december het bestaan van dergelijke tunnels in de omgeving van de blauwe lijn - de internationale grens - bevestigd. En die vormen een schending van VN-resolutie 1701, aldus Unifil. Met die resolutie werd een einde gemaakt aan de Libanonoorlog van 2006.

De blauwhelmen van Unifil bewaken sinds 1978 het grensgebied tussen Israël en Libanon. Tegenwoordig nemen ruim 10.000 VN-soldaten aan de operatie deel. Ook België is sinds 2006 met troepen vertegenwoordigd in Libanon. Zij hebben vooral een ontmijningsopdracht en staan ook in voor een medische component voor de lokale bevolking en een component voor de heropbouw van het land.