Ex-FARC commandant uit zware kritiek op het Colombiaanse vredesproces

Een voormalige leider van de vroegere Colombiaanse verzetsbeweging FARC heeft in een zeldzame publieke verschijning zware kritiek gegeven op het vredesproces in zijn land. Dat proces dat in 2016 werd opgestart, leidde ertoe dat de rebellen hun gewapende strijd opgaven in ruil voor zetels in het parlement van het Zuid-Amerikaanse land.

Luciano Marin, alias Ivan Marquez, zei zaterdag in een YouTubefilmpje dat 400 leiders van lokale gemeenschappen en 85 voormalige FARC-strijders gedood zijn sinds de overeenkomst uit 2016 met de Colombiaanse regering.

“Twee jaar later zijn de resultaten van die overeenkomst verbijsterend”, zei Marquez in de video die werd uitgebracht door het Venezolaanse staatspersagentschap AVN en die die vertoond wordt op de Rosa Luxemburg Conferentie die zaterdag in Berlijn plaatsvindt.

“We hebben er destijds in toegestemd om onze wapens neer te leggen voordat er iets op papier stond over de politieke, economische en sociale integratie van de FARC-strijders, “ zegt Marquez.

Destijds waren er 7.000 FARC-strijders die de wapens neerlegden als gevolg van de overeenkomst met de regering. Er zijn wel nog zo’n 1.200 dissidenten en aanhangers van de kleinere verzetsgroep van het Nationaal Bevrijdingsleger (ELN) die actief zijn op het platteland. Het conflict tussen FARC en de Colombiaanse regering kostte het leven aan 220.000 mensen, 80.000 zijn vermist en 7 miljoen mensen werden gedwongen om hun woonplaats te ontvluchten.

Marquez had zich teruggetrokken uit het publieke leven, nadat hij ontslag had genomen als senator in juli. Aanleiding van zijn ontslag was de gerechtelijke uitspraak over een ander FARC-commandant, Seuxis Hernandez, alias Jesus Santrich, die het verbod kreeg om te zetelen als senator omdat hij in hechtenis zit.