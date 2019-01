‘Driftende’ Porsche-bestuurder bekend, politie waarschuwt copycats

Roeselare - De eigenaar van een paarse, uitgebouwde Porsche die halsbrekende toeren uithaalt op een rotonde in Roeselare is bekend. De man riskeert een boete tot 4.000 euro en een rijverbod tot 5 jaar. Ondertussen circuleren er al beelden van copycats die de stunt van de man proberen na te doen. “Levensgevaarlijk”, zegt de politie.

De afgelopen dagen circuleerden her en der beelden van een paarse Porsche die op het rondpunt bij de chipsfabriek Poco Loco al ‘driftend’ een volledige toer rond de rotonde maakt. Nadat de beelden tot bij de politie kwamen, werd de bestuurder gezocht door het gerecht.

Vanmorgen kon de eigenaar van de luxewagen geïdentificeerd worden. “We gaan er ook vanuit dat hij de wagen bestuurde op het moment van de feiten”, zegt Carl Vyncke van de politiezone RIHO (Roeselare, Izegem, Hooglede). Het zou gaan om een man uit Roeselare zelf. Eerstdaags wordt hij vervolgd door de politie. Volgens Vyncke riskeert de man bij vervolging wegens roekeloos rijgedrag een boete tot 4.000 euro en een rijverbod tussen de 15 dagen en 5 jaar.

Copycats

Ondertussen circuleren er via sociale media al nieuwe beelden van andere bestuurders die de exploten van de paarse Porsche proberen na te doen. “Levensgevaarlijk”, zegt Vyncke. “Sommigen draaien bijna volledig rond hun as en hebben hun wagen duidelijk niet onder controle. Ook die filmpjes zijn ondertussen tot bij ons geraakt en alle chauffeurs mogen de komende dagen een pv in de bus verwachten.”