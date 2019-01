Sneeuwstorm teistert groot deel van de Verenigde Staten: 20 centimeter in enkele uren

Een zware sneeuwstorm trekt momenteel over een groot deel van de Verenigde Staten en bedekt de straten op sommige plaatsen met minstens twintig centimeter sneeuw. De storm begon als regenbuien in Mexico, maar de regen veranderde in sneeuw toen de storing de Verenigde Staten bereikte. De staten Kansas, Virginia en Missouri waren het eerst aan de beurt, maar volgens meteorologen zullen Iowa, Indiana en Ohio volgen. Ook in hoofdstad Washington D.C. worden enkele centimeters sneeuw verwacht.