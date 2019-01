Brandweer dag na dodelijke explosie in Parijs: “Er ligt vermoedelijk nog iemand onder het puin”

“Ons onderzoek is nog niet voorbij. We missen nog steeds een persoon die vermoedelijk onder het puin ligt.” Dat verklaarde de Parijse brandweercommandant Eric Moulin een dag na de dodelijke gasexplosie die aan drie mensen het leven kostte. Een jonge vrouw, een bewoonster van het pand boven de bakkerij, wordt nog vermist.

Het negende arrondissement van Parijs werd zaterdag om 9 uur opgeschrikt door een zware gasexplosie in een bakkerij. De bakkerij was gesloten, maar bevindt zich in een toeristische wijk, nabij het wassenbeeldenmuseum Museum Grévin, waardoor er heel wat volk in de buurt was.

Twee brandweerlieden, die ter plaatse waren voor een interventie rond het gaslek, kwamen om het leven. Net als een Spaanse toeriste. De vrouw, die met haar echtgenoot op vakantie was in de Franse hoofdstad, is bezweken aan haar verwondingen in het ziekenhuis. De echtgenoot van de vrouw raakte niet gewond. 10 mensen raakten zwaargewond en 37 anderen liepen lichte verwondingen op.

De ravage was in de Franse hoofdstad was enorm: de straat werd bezaaid met glas en puin, van tientallen gebouwen gingen de ramen kapot en ook tientallen auto’s werden zwaar beschadigd. Honderden mensen kunnen hun woningen in de omgeving voorlopig niet meer in, schrijft Le Figaro. Ze werden door de autoriteiten in andere accommodaties ondergebracht.

Rond de 100 politieagenten en bijna 200 brandweerlieden werden volgens Binnenlandse Zaken na de explosie ingezet. De veiligheidsinstanties onderzoeken momenteel, of aanpalende gebouwen niet zodanig beschadigd zijn dat ze een gevaar kunnen vormen voor bewoners en omwonenden.

Minuut stilte bij Brusselse brandweer

De brandweermensen van Brussel hebben zondagochtend een minuut stilte in acht genomen ter ere van hun Parijse collega’s die zijn omgekomen bij de explosie. “De Brusselse brandweerlieden zijn erg geschokt door het drama dat de bevolking van Parijs en het brandweerteam van Parijs treft”, zegt Walter Derieuw, de woordvoerder van de Brusselse brandweer. Hij wijst erop dat dit drama onderstreept welke grote risico’s de brandweermensen nemen als ze uitrukken om hun landgenoten te beschermen.