Nederlands koninklijk gezin verhuisd naar Paleis Huis ten Bosch

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters wonen voortaan in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Ze hebben er zondag hun intrek genomen, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Het koninklijk gezin woonde sinds 2003 op De Eikenhorst in Wassenaar. De prinsessen Amalia, Alexia en Ariane zijn er opgegroeid.

In de afgelopen weken zijn de spullen naar hun nieuwe onderkomen gebracht. Erg ver hoefden de verhuizers niet te rijden. Huis ten Bosch ligt maar zes kilometer van de villa in Wassenaar.

Tot 2014 woonde prinses Beatrix, eerst nog als koningin, op Huis ten Bosch. Het paleis dichtbij het Haagse Malieveld is daarna ingrijpend gerenoveerd. Die renovatie is nog niet helemaal klaar. Er vinden nog werkzaamheden plaats. De verwachting is dat die in het voorjaar afgerond zijn. De kosten van de renovatie van het paleis vielen met 63 miljoen euro aanmerkelijk hoger uit dan de 35 miljoen waar aanvankelijk van uit werd gegaan.

Op het terrein hielden politie, brandweer en andere hulpdiensten begin december een grote oefening. Die was volgens de RVD bedoeld om voorbereid te zijn op situaties die zich kunnen voordoen wanneer het gezin er woont.

Paleis Huis ten Bosch is een van de drie paleizen die door de staat ter beschikking zijn gesteld aan het staatshoofd. Huis ten Bosch wordt gebruikt als woonpaleis en voor representatieve doeleinden zoals officiële ontvangsten van hoogwaardigheidsbekleders, aldus de RVD. De andere paleizen zijn het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam en Paleis Noordeinde in Den Haag.