Een zware brand heeft zaterdag een woning in het Waals-Brabantse Court-Saint-Etienne volledig vernield. Dat is vernomen bij de hulpdiensten.

De oproep voor de brand in de rue du Marais kwam binnen rond 23.45 uur. Het vuur zou ontstaan zijn door een defect aan een boiler. Niemand raakte gewond, maar het gebouw is onbewoonbaar verklaard. Voor de bewoners is elders logies gezocht.

Zondagochtend moest de brandweer terugkeren om het heropflakkerende vuur te blussen.