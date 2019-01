Honderden mensen uit ISIS-bastion in veiligheid gebracht

In afwachting van een grootschalig offensief tegen een van de laatste ISIS-bolwerken in Syrië zijn honderden mensen in veiligheid gebracht. Meer dan 600 mensen van verscheidene nationaliteiten werden met vrachtwagens uit de gemeente Sousa in het oosten van de provincie Deir ez-Zor weggehaald. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten (SOHR). Het is de grootste evacuatieoperatie tot dusver van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) in de regio.

De Koerdisch-Syrische SDF, die militair gesteund worden door de VS, waren bepalend in de strijd tegen de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in het oosten van Syrië. De jihadisten controleren enkel nog kleinere gebieden in het grensgebied tussen Syrië en Irak. In afwachting van het offensief tegen die gebieden hebben de SDF volgens het SOHR al meer dan 16.000 mensen uit die regio in veiligheid gebracht. Onder de geëvacueerden zouden zich ook honderden jihadisten bevinden.

Het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten, gevestigd in Groot-Brittannië, haalt zijn informatie uit een breed netwerk van informanten in Syrië. De informatie laat zich moeilijk onafhankelijk controleren.