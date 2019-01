De noodoproep van de verpleegster die zag dat jarenlange comapatiënte plots bevallen was: “Kom sneller, kom sneller. De baby wordt blauw”

“Kom sneller. Kom sneller. De baby wordt blauw. Baby wordt blauw!” Aan het woord is de verpleegster die de noodoproep deed nadat een patiënte, die al 27 jaar in vegetatieve staat verkeert, was bevallen. “We zijn hier niet op voorbereid. We wisten niet eens dat ze zwanger was.”

Op 29 december is een 29-jarige vrouw plots bevallen van een zoontje in de Hacienda HealthCare-kliniek in de Amerikaanse staat Phoenix. Een enorme verrassing, want niemand van het personeel wist dat de vrouw zwanger was. De patiënte in kwestie verkeerde al 27 jaar (en geen 14 zoals eerder gemeld werd) in vegetatieve toestand, nadat ze in 1992 - als tweejarige - bijna verdronken was. Sindsdien wordt ze dagelijks verzorgd door verplegend personeel.

“Ze begon plots te kreunen, we wisten niet wat er mis met haar was”, getuigde een anonieme verpleegster na de feiten. “Pas toen de bevalling effectief begon, beseften we wat er precies aan de hand was.”

Ook na de bevalling verliep niet alles van een leien dakje. Het kindje reageerde niet meteen, waarna een van de verpleegsters in paniek een 911-noodoproep deed. “Een van onze patiënten heeft net een baby gehad en we wisten niet eens dat ze zwanger was”, klonk het onder meer. “Kom naar hier! Kom sneller. Kom sneller. We zijn hier niet op voorbereid. De baby wordt blauw. Baby wordt blauw.”

Op het einde van het gesprek horen we op de achtergrond nog een andere verpleegster vragen “wie er een baby heeft gehad”. “Kijk”, antwoordt de collega die met de hulpdiensten aan de lijn hing. “Daar is de baby.”

Het kindje werd met succes gereanimeerd en stelt het ondertussen goed. Het jongetje bevindt zich nu nog in het ziekenhuis, maar zal worden opgevangen door familie.

DNA-stalen

Ondertussen zoekt de lokale politie nog altijd naar de man die de patiënte meermaals verkracht zou hebben. Middels een huiszoekingsbevel werden DNA-stalen afgenomen van alle mannelijke medewerkers van de kliniek. Voorlopig is er echter nog geen duidelijkheid over de identiteit van de dader. “Hacienda is bereid alles in onze macht te doen om dit onderzoek snel tot een goede einde te brengen. We zullen blijven meewerken met de autoriteiten om de feiten rond dit zeer verontrustende, maar niet eerder geziene, voorval boven water te krijgen.”