Werkgever mag positief discrimineren

We willen graag afmaken wat we mee goedgekeurd hebben’, zegt N-VA-Kamerlid Jan Spooren. Foto: Belga

Met de positieve discriminatie wordt een stukje arbeidsdeal realiteit. De minderheidsregering heeft een lijst met 25 maatregelen die ze door het parlement wil jagen. De N-VA heeft de sleutel in handen.

Het is niet omdat de minderheidsregering in lopende zaken is, dat er helemaal niks meer beslist kan worden. Ze keurde vrijdag een koninklijk besluit goed dat ‘positieve acties’ door bedrijven een wettelijke basis geeft. Dat kon ze zelf omdat ze zich daar in volle bevoegdheid eerder al over boog. Bedrijven krijgen daardoor de kans om acties te ondernemen om vrouwen, ouderen en mensen met een handicap of met een migratieachtergrond onder strikte voorwaarden een duwtje in de rug te geven zonder beschuldigd te worden van discriminatie. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld stageplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.

Daarmee kan één – weliswaar kleinere – maatregel van de arbeidsdeal in werking treden. Belangrijker bijvoorbeeld is het wetsontwerp dat ingediend is in de Kamer en waarmee uitvoering gegeven moet worden aan de fiscale maatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de fiscale vrijstelling van gewestelijke opleidingspremies. Maar het sluitstuk blijft nog altijd de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Verwacht wordt dat minister van Werk Kris Peeters (CD&V) volgende week zijn voorstel op de regeringstafel legt. Ondertussen heeft de N-VA al een eigen wetsvoorstel ingediend. Een voorstel dat door CD&V als ­‘inbuvable’ bestempeld wordt. Het zal dus niet gemakkelijk zijn om die horde te nemen.

Niet alleen de kersen

De tijd dringt nochtans. Rekening houdend met de paasvakantie, zal het parlement wellicht nog écht werken tot begin april. De regering heeft nochtans de ambitie om de wetsontwerpen die voor de val van de regering nog ingediend werden, gestemd te krijgen. Ze kijkt daarvoor in eerste instantie naar steun van de voormalige coalitiepartner N-VA. ‘We willen graag afmaken wat we mee goedgekeurd hebben’, zegt N-VA-Kamerlid Jan Spooren. ‘Maar voor cherry picking passen we. Zo maakt de ­degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen voor ons integraal deel uit van de arbeidsdeal.’

De regering hanteert een lijst van zo’n 25 ontwerpen, met daarin ook kleinere maatregelen, die ze nog graag gerealiseerd wil zien. Het gaat dan bijvoorbeeld over het mobiliteitsbudget, maar ook over de hervorming van het vennootschapsrecht of de invoering van de minimale dienstverlening in de gevangenissen. Daarnaast is er nog een lange lijst van ontwerpen waarover de gevallen regering al een akkoord had, maar die nog niet neergelegd waren in het parlement, voor de val.

Premier Charles Michel (MR) zat gisterennamiddag samen met Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) om de temperatuur te meten. Bracke had vorige week een bilateraal gesprek met alle fracties over de verdere werking van het parlement, de komende maanden. Dat moet deze week tot duidelijke afspraken leiden.