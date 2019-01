Klasse! Poolse recordinternational wil gratis voor ex-ploeg spelen en pompt meer dan 300.000 euro in noodlijdende club

Jakub Blaszczykowski is een icoon van het Poolse voetbal. De flankspeler is met 105 interlands recordinternational (al zit Robert Lewandowski hem met 102 stuks wel op de hielen) en hij was jarenlang een vaste waarde hij Dortmund. Na 2,5 seizoenen bij Wolfsburg werd zijn contract daar eerder deze maand in onderling overleg ontbonden. Sindsdien traint Blaszczykowski mee met ex-club Wisla Krakau. Die ploeg zit in zware financiële problemen, maar kan nu rekenen op steun van … Blaszczykowski zelf.

De Poolse international is namelijk bereid om gratis voor de club te komen spelen, waar hij tussen januari 2005 en juli 2007 zijn eerste stappen als prof zette. Alsof dat nog niet genoeg is, heeft Blaszczykowski aangeboden om Wisla Krakau financieel te ondersteunen met zijn eigen geld. Volgens Poolse media heeft de rechterflankmiddenvelder zo maar even 335.000 euro in de club gepompt, geld dat bedoeld is om in de eerste plaats achterstallige lonen van spelers en medewerkers te betalen.

Een contract ondertekende hij nog niet bij Wisla Krakau, gezien de onzekere toekomst van de club. Wel traint Blaszczykowski mee en was hij mee op stage. Het eerstvolgende competitieduel van Wisla wordt pas op 11 februari afgewerkt. De club moeten tegen dan zijn zaakjes op orde hebben, anders mag het niet deelnemen aan de Ekstraklasa, de hoogste klasse in Polen. Blaszczykowski kan bij Wisla Krakau ploegmaat worden van Marcin Wasilewski, de ondertussen 38-jarige ex-verdediger van Anderlecht.

Wisla Krakow returned back to training camp today, with Jakub Blaszczykowski taking part as the highlight story of the day.



For now, he's only practicing with Wisla as a guest player. No contract has been signed as Wisla's future is still up in the air. #EK https://t.co/U5ZplCH7Cr — Pat Novak (@PatricNova) 10 januari 2019

Het fantastische gebaar bleef niet onopgemerkt, ook niet bij ex-club Dortmund. Blaszczykowski was negen jaar actief in het Signal Iduna Park en speelde 253 wedstrijden in de geel-zwarte outfit. De Pool vertrok definitief in 2016, maar is dus nog niet vergeten. “Alle respect voor Kuba”, klinkt het op de officiële kanalen.