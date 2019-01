Griekse minister van Defensie stapt op nog voor stemming nieuwe naam Macedonië

De Griekse minister van Defensie, Panos Kammenos, heeft zondag de coalitie met regeringspartij Syriza van premier Alexis Tsipras opgezegd. Reden daarvoor is het compromis van de Griekse regering met ‘Macedonië’ over de naamswijziging van het buurland. De rechts-populist wil Noord-Macedonië als nieuwe naam niet steunen. Premier Alexis Tsipras ziet zijn regering echter niet in gevaar. Hij zal een vertrouwensstemming aan het parlement vragen, zei hij zondagvoormiddag tegen journalisten in Athene.