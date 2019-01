Nieuwjaarsreceptie Gent: applaus én boegeroep voor Mathias De Clercq, maskers van ex-schepen Christophe Peeters in het publiek

Gent - De twintigste editie van de nieuwjaarsreceptie van de stad Gent heeft zondag opnieuw duizenden mensen op de been gebracht. De receptie was de eerste van kersvers burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). Er klonk applaus, maar ook boegeroep. Her en der doken ook maskers op van ex-schepen Christophe Peeters.

Niet minder dan 27.020 gratis drankjes werden geserveerd op de receptie, goed voor 6.000 liter, die in totaal 25.000 euro kostte. Er werd gebruikgemaakt van herbruikbare bekers en er werden 3.000 programmaboekjes uitgedeeld. Vorig jaar bezochten 13.500 mensen de receptie, dit jaar - onder meer door de regen - klokte men af op 13.000 bezoekers.

“Op deze 20ste editie willen we de mensen zo veel mogelijk de kans geven, elkaar te ontmoeten”, zei schepen Annelies Storms (SP.A). Op de receptie voorzagen 16 bar-chalets en een kinderbar de Gentenaars van drank. Maar de traditie in Gent is ook dat de inwoners hun eigen drank meebrengen en een strijkplank als geïmproviseerde tafel. “Dat is supergrappig als je de mensen dan de tram ziet opstappen met hun strijkplank onder hun arm.”

De receptie stond vooral in het teken van de nieuwe burgemeester, Mathias De Clercq. Presentator Jan Matthys vertelde dat men hem eerst had gevraagd om Daniël Termont op te volgen, maar dat er dan toch verkiezingen werden gehouden. “Na veel vijven en zessen en traantjes is het uiteindelijk Mathias De Clercq geworden!”

Maskers

De Clercq betrad het podium onder luid applaus, maar her en der klonk ook boegeroep. Sommigen in de menigte droegen maskers van Christophe Peeters, die na een manoeuvre binnen de Open VLD na achttien jaar plots geen schepen meer is. De Clercq had het in zijn eerste speech voor de inwoners van Gent vooral over het maken van een nog beter Gent, onder meer via inspraakvergaderingen. “Het wordt een magisch jaar, waar iedereen zijn dromen waar mag maken. Gent wil een stad zijn die kansen geeft en wij reiken de hand naar hen die willen mee doen. We bouwen samen aan de toekomst van de stad en we dragen samen zorg voor de stad.”