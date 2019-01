‘Gele hesjes’ vallen journalisten aan: “Media vergeet politiegeweld”

Zaterdag kwamen in Frankrijk opnieuw duizenden mensen op straat om te betogen tegen het beleid van president Macron. In Rouen liep de betoging uit de hand en werden enkele journalisten van de Franse zender LCI aangevallen toen ze verslag wilden uitbrengen over de protestactie. Op andere plaatsen probeerden actievoerders te verhinderen dat kranten konden worden verspreid.

De twee journalisten werden door beveiligingsagenten ‘gered’ en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk waarom de reporters werden aangevallen, maar de Franse ‘gele hesjes’ hebben naar eigen zeggen geen vertrouwen meer in de Franse media. Journalisten worden op acties vaak uitgescholden voor “hoeren” en krijgen doodsbedreigingen en andere verwijten naar het hoofd geslingerd. Sporadisch worden ze ook fysiek aangevallen en bedreigd, zoals in Rouen zaterdag.

De Franse, Engelstalige krant The Local probeerde te weten te komen waarom de betogers de journalisten “haten en wantrouwen”. Volgens een 43-jarige ‘geel hesje’ is de media niet “eerlijk” als ze over de beweging berichten: “Ze focussen vooral op het geweld van onze kant, maar vergeten iets te zeggen over het politiegeweld. Misschien worden ze gecensureerd door Macron, maar ik heb alvast geen vertrouwen meer in wat ze over ons schrijven.”

Eenzijdige berichtgeving

De 38-jarige arbeidster Laetitia Diat kan die analyse alleen maar beamen: “Ik heb verschrikkelijke verwondingen gezien, die werden veroorzaakt door politiegeweld. Mensen die niks verkeerd doen, worden vier, vijf keer geslagen door agenten. En dan zie je in het nieuws enkel ‘gele hesjes’ die de ordediensten proberen aan te vallen.”

De ‘gele hesjes-beweging’ begon in november in Frankrijk door plannen van de Franse overheid om nieuwe belastingen te heffen op brandstof. De protestacties breidden zich snel uit over andere delen van Europa, waaronder België. De acties gaan nu al lang niet meer over de hoge brandstofprijzen, maar werden vooral een uiting van woede tegenover het status quo in de wereld.

