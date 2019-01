Zes Zwitsers bij frontale botsing in het noorden van Zweden omgekomen

In het noorden van Zweden zijn bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een busje zes Zwitserse toeristen om het leven gekomen. Een zevende Zwitser heeft het ongeval in de vroege zaterdagochtend op een verkeersweg ten zuidoosten van Kiruna met verwondingen overleefd. Dat deelde het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken zondag mee.

De Zweedse politie had zaterdag bevestigd dat zes mensen bij het ongeval in de omgeving van de stad Masugnsbyn werden gedood. De oorzaak van het ongeval is nog niet achterhaald. Omwonenden vertelden echter dat op de plaats van het ongeval de weg een zeer scherpe bocht maakt.

De slachtoffers zijn allen in de jaren negentig geboren, zei een woordvoerster van de Zweedse politie, Maria Jakobsson, zondag. Volgens de eerste informatie zouden de Zwitsers op de terugweg zijn geweest van een skivakantie in Zweden.

De vrachtwagenchauffeur was in shock, maar raakte niet gewond, aldus zijn werkgever, het mijnbedrijf Kaunis Iron. Kiruna ligt boven de poolcirkel en is bekend voor zijn mijnen, die hoogwaardig ijzererts produceren.

Minister van Buitenlandse Zaken Ignazio Cassis heeft de families van de slachtoffers en de gewonde in naam van de regering zijn diep medeleven betuigd, klinkt het voorts.