Britse Europarlementsleden krijgen na de Brexit riante vertrekvergoeding van de EU, óók EU-criticus Nigel Farage

Europarlementariërs die na de Europese verkiezingen niet meer terugkeren, kunnen rekenen op een goudgerande vertrekregeling. Dat was altijd al zo, maar aangezien alle 73 Britse Europarlementariërs omwille van de Brexit zullen vertrekken, zal de rekening flink oplopen.

Het Verenigd Koninkrijk verlaat op 29 maart de EU, maar dat betekent ook dat de Britse Europarlementariërs – die uiteraard niet terugkeren - met hoge vergoedingen de deur uitlopen. Zij kunnen rekenen op tienduizenden tot zelfs honderdduizenden euro’s aan ’transitiebetalingen’ per persoon.

Per maand € 8611,31

Europarlementariërs kunnen een bedrag claimen van € 8611,31 per maand voor een periode van maximaal twee jaar, afhankelijk van hoe lang ze parlementslid zijn geweest. Al met al betekent het een miljoenenrekening voor de Europese belastingbetaler.

Nigel Farage, de man die het Brexit-debat deed ontvlammen, is de bekendste Britse EP’er. Hij zal niet met lege handen vertrekken uit het door hem zo verfoeide Brussel. Aangezien hij sinds 1999 in het parlement zit, heeft hij er ruim negentien dienstjaren opzitten, wat betekent dat zijn totale ’overbrugging’ oploopt tot ruim 172.000 euro, mocht hij in de 20 maanden na de Brexit geen andere baan accepteren.

EU-badge als aandenken

De dag voor de Brexit-datum moeten de Britse parlementariërs hun kantoren in Brussel en Straatsburg hebben leeggeruimd. Ze hebben recht op maximaal 15 dozen die ze naar huis mogen laten verschepen. Stemkaarten, Ipads, computers en Belgische ID-kaarten moeten allemaal worden ingeleverd, maar ze mogen hun EU-badge als aandenken houden.

De goudgerande ’transitieregeling’ is nog niet alles. Gedurende drie maanden kunnen de Europarlementariërs ook nog aanspraak maken op de helft van de omstreden onkostenvergoeding. Deze bedraagt 4416 euro en is bedoeld voor onkosten die parlementariërs maken in verband met hun werk, bijvoorbeeld voor hun kantoor. Maar de regeling is zeer controversieel, omdat bonnetjes inleveren niet nodig is en menig parlementariër (een deel van het) bedrag als aanvulling op z’n salaris beschouwt.

Dinsdag stemming

Dinsdag stemt het Britse Lagerhuis over de Brexit-deal die premier May in december overeenkwam met de EU-onderhandelaars. Hoogstwaarschijnlijk wordt de overeenkomst daar weggestemd. President van de Europese Commissie Juncker weigerde gisteren te zeggen wat de EU dan zal doen.

De EU wil de Britten nog wel opheldering geven over de door de Brexiteers gehate ’backstop’, de noodoplossing die ervoor moet zorgen dat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open blijft, als een nieuwe handelsovereenkomst uitblijft. Maar harde juridische garanties over de tijdelijkheid van zo’n backstop kan Juncker niet geven. De EU is niet bereid de onderhandelingen open te breken.

Ondertussen wordt er overigens ook in Brussel steeds meer gespeculeerd over uitstel van de Brexit, hoe gecompliceerd dat ook zal zijn.