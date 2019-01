Teodorczyk trapt in Poolse pers na naar Anderlecht en Vanhaezebrouck: “Niemand vertelde het in mijn gezicht”

Hoe zou het nog zijn met Lukasz Teodorczyk? De Poolse aanvaller kroonde zich in het seizoen 2016/2017 nog tot topschutter in de Jupiler Pro League en loodste Anderlecht naar de titel. Maar na een minder seizoen moest hij afgelopen zomer vertrekken. Het Italiaanse Udinese legde 3,5 miljoen euro op tafel, daar werkt de 19-voudige international momenteel aan zijn revalidatie. Bij het Poolse Przeglad Sportowy blikte hij nog eens terug op zijn bittere afscheid bij Anderlecht. “Het frustreert met nog altijd.”

Teodorczyk koestert nog steeds wrok ten opzichte van paars-wit, waar hij afgelopen zomer naar de uitgang werd geduwd. “In juni nam ik deel aan het WK, nadien kreeg ik tien dagen verlof van de club. Toen ik terug op de club kwam, kreeg ik te horen dat ik individueel moest trainen om mijn achterstand weg te werken. Dat duurde steeds langer. In de pers begon toen info te verschijnen dat ik de club moest verlaten. Toen me daarnaar gevraagd werd, heb ik gezegd dat ik nergens heen ging. Dat was de waarheid op dat moment. Het probleem was dat de club eerder dat jaar was overgenomen (door Marc Coucke, nvdr.) en daardoor kwam er een andere politiek. De spelers die veel verdienden, moesten vertrekken. Ik dus ook. Alleen vergaten ze om me dat te zeggen. Noch de voorzitter, noch de sportief directeur heeft de moeite gedaan om me persoonlijk in te lichten. En zo gingen er weken voorbij. Dat frustreert me nu nog.”

Teodorczyk: “Vanhaezebrouck hield niet van mensen met een andere mening.” Foto: Photo News

Ook trainer Hein Vanhaezebrouck hield zich op de vlakte, aldus de Pool. “Ik ging met de coach spreken. Hij zei dat ik geduld moest oefenen en me klaar moest houden. Maar het seizoen begon, de nieuwe aanvallers scoorden en ik haalde het team niet. Dat speelde in de kaart van de trainer. Hij hield niet van mensen met een andere mening. De voorzitter van de club vertelde in de media dat het erop leek dat ik maar derde spits zou zijn en het voor iedereen beter was dat ik zou vertrekken. Alleen deed nog altijd niemand de moeite om me dat persoonlijk te vertellen. Ik scoorde veel doelpunten voor de club en verdiende die behandeling niet. Omdat ik in de gaten kreeg dat het niet zou veranderen, besloot ik te vertrekken. Voor het WK had ik al aanbiedingen, maar toen mocht ik nog niet weg. Nu werd ik plots naar de uitgang geduwd. Udinese had een aanvaller nodig, ik sprak met de sportief directeur en stemde in met de voorwaarden. Ik verdien er minder, maar dat is niet het belangrijkste.”

Provocatie

Teodorczyk kwam tijdens zijn Brusselse periode een paar keer negatief in de schijnwerpers. Zo daagde hij niet op op het Gala van de Gouden Schoen. “Dat was slecht gecommuniceerd, ik was er niet vanop de hoogte en keerde terug naar Polen. Toen ik op de hoogte werd gebracht, was het te laat. Wat de gebaren naar de fans van Club Brugge betreft: ik liet mezelf provoceren. Wat zij deden, kon niet door de beugel maar daar schreef niemand over. Ze beledigden ons, spuugden in onze richting en gooiden bier naar ons. Maar ik verontschuldig me wel voor de middelvinger. Ik reageerde overdreven.”

De beruchte middelvinger: “We werden geprovoceerd, maar ik reageerde overdreven.” Foto: Photo News

In de Serie A loopt het wel nog niet lekker. Teodorczyk kwam acht keer in actie, maar kon nog niet scoren. Bovendien sukkelt hij al sinds half oktober met een hernia en speelde hij al drie maanden niet meer. “Ik werd aanvankelijk bij de club behandeld, met onder meer injecties. De pijn bleef echter en uiteindelijk belandde ik in Polen voor een operatie. Die was onafwendbaar. De club was daar aanvankelijk niet mee akkoord, maar ik ken de arts al lang en vertrouw hem volledig. Veel Poolse spelers gaan bij hem in behandeling.” Volgende week keert hij terug naar Italië, maar het is niet helemaal duidelijk wanneer hij terug speelklaar zal zijn.