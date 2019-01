In bad met de kersverse Miss België Elena (18): “Eendje dat een zwaan kan worden”

Net na ze tot de nieuwe Miss België werd gekroond, dook de achttienjarige Elena Castro Suarez in bad met onze reporter. De kersverse mooiste vrouw van het land moet nog een beetje bekomen van de rollercoaster aan emoties, maar is superblij dat ze het kroontje in de wacht wist te slepen. Tussen het schuim en de bubbels beseft ze dat ze een waardige opvolgster moet worden voor haar voorgangster Angeline Flor Pua: “Ze is ontzettend sympathiek en ik hoop dat ik ook op zo’n positieve manier kan overkomen tegenover de mensen.”