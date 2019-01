Nog 111 gele hesjes vastgehouden in Frankrijk

In de Franse hoofdstad Parijs zitten nog altijd 111 manifestanten vast die zaterdag waren opgepakt na de protestacties van de gele hesjes. Vijftien opgepakte actievoerders zijn ter beschikking gesteld van het gerecht voor een mogelijke vervolging. Dat meldt het parket van Parijs zondagavond.

Kort voor het begin van een “nationaal debat” over de gele hesjesbeweging, dat dinsdag plaatsvindt, trokken zaterdag in Frankrijk zowat 84.000 actievoerders uit protest tegen de regering de straat op. Het was al het negende weekend op rij dat de gele hesjes protesteerden. In Parijs en andere Franse steden kwam het tot spanningen tussen politie en actievoerders.

In de hoofdstad pakten de ordediensten zaterdag in totaal 167 mensen op, onder meer voor “deelname aan een groep om geweld te plegen, illegale wapendracht en geweld tegen agenten”. Uiteindelijk belandden er 155 actievoerders, onder wie zes minderjarigen, in de cel. Van hen zitten er zondag nog 111 vast.

Advocaat roept op tot geweld

In Nancy, waar zaterdag een kleine 100 demonstranten op straat kwamen, pakte de politie ook een advocaat op. Hij zou de manifestanten, die op een vreedzame manier actie voerden, hebben opgeroepen om oproer te zaaien. De advocaat, lid van de balie van Epinal, werd door de politie meegenomen voor ondervraging en later vrijgelaten. Hij moet zich vermoedelijk later nog verantwoorden bij het gerecht.

Nationaal debat

De hoop van president Emmanuel Macron en zijn regering rust nu op het “nationaal debat” van dinsdag om de gele hesjes te sussen. In de komende weken moeten de burgers aan het woord komen en voorstellen voor hervormingen formuleren. De gele hesjesbeweging heeft Macron in de tot dusver zwaarste crisis van zijn ambtstermijn gestort. Sinds medio november demonstreren honderdduizenden actievoerders tegen het hervormingsbeleid van het staatshoofd en tegen wat ze ervaren als een verminderde koopkracht.