Bonte broedt op wetsvoorstel om drugspanden in beslag te nemen

Vilvoorde - Burgemeester Hans Bonte (SP.A) voert de strijd tegen drugs in Vilvoorde op en denkt na over een nieuw wetsvoorstel om drugspanden in beslag te laten nemen.

Bonte wil dat het parket panden met cannabisplantages in beslag neemt. Hij wil daarmee paal en perk stellen aan de sterke toename van het aantal cannabisplantages. In Vilvoorde werden er onder meer als gevolg van de extra veiligheidsmaatregelen in het kader van het Kanaalplan het afgelopen jaar liefst vier ontdekt. In december nog werden twee plantages ontdekt op dezelfde dag. In de Hellingstraat werden toen 375 cannabisplanten ontdekt, aan de Houtemsesteenweg ging het om liefst 850 planten.

Volgens Bonte beschikt het parket over de wettelijke mogelijkheid om dergelijke gebouwen in beslag te nemen, maar maakt het er in de praktijk geen gebruik van. “Het zou nochtans een van de meest effectieve, preventieve maatregelen zijn tegen dergelijke praktijken”, aldus Bonte. “Het parket van Halle-Vilvoorde heeft tijdens overleg in de politiezone beloofd dit te onderzoeken.”

Burgemeester Hans Bonte. Foto: hsb

Het liefst zou Bonte zelf willen overgaan tot inbeslagname van dergelijke woningen, maar dat blijkt niet zo eenvoudig. “De wetgeving laat dat weliswaar toe, maar de uitvoering wordt nooit toegepast wegens procedurele problemen. Indien blijkt dat de wetgeving niet sluitend is, moet die aangepast worden. Ik zal dan een nieuw wetsvoorstel indienen. De inbeslagname van drugspanden zou een sterk signaal zijn: wie cannabis kweekt, kan dan zijn woning verliezen. Dat geldt voor huurders en eigenaars die geen enkele verantwoordelijkheid nemen.”