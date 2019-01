Tussen pot en pint droomt N-VA al luidop van Vlaamse coalitie naar Antwerps voorbeeld

In de regering of in de oppositie: de sfeer zit er altijd in bij N-VA. De Vlaams-nationalisten maken zich op voor – alweer – een cruciaal verkiezingsjaar. De inzet? Vlaams zo snel mogelijk een regering smeden, om federaal de afslag richting confederalisme te nemen. In die volgorde. Er wordt al luidop gedroomd om op Vlaams niveau CD&V in te ruilen voor SP.A, naar Antwerps model.