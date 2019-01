Neonazi's houden (opnieuw) bijeenkomst in Oostkamp

Hertsberge / Oostkamp - Enkele tientallen neonazi's zijn zaterdagavond bijeen gekomen in Hertsberge. Zij verzamelden er in een zaaltje, maar veroorzaakten volgens de politie geen overlast. Enkele agenten hielden wel een oogje in het zeil, maar moesten niet ingrijpen. De burgemeester was getipt over de bijeenkomst.

Een bijeenkomst van neonazi's. Het is op zich niets nieuws op het grondgebied van Oostkamp. Zowel in 2009 als in 2013 was er al sprake van bijeenkomsten voor neonazi's. Die gingen toen in Moerbrugge door. Maar zaterdagavond verzamelden ze in Hertsberge.

Burgemeester Jan De Keyser (CD&V) werd in de vooravond over de bijeenkomst getipt. “Ik heb dan meteen de politie verwittigd en met hen overlegd”, zegt hij. “Maar het ging om een bijeenkomst in een private zaal. Ik kon daar dus niet in tussen komen of iets verbieden. We hebben uiteindelijk dan ook gewoon beslist om de politie discreet een oogje in het zeil te laten houden.”

Uiteindelijk kwamen enkele tientallen neonazi's bijeen in het zaaltje. Maar die veroorzaakten geen overlast.

“Er is ons niets gemeld. Wij hebben van op afstand een oogje in het zeil gehouden, maar onze mensen zijn niet moeten tussenkomen”, zegt Lien Vermeersch, woordvoerster van de politiezone Het Houtsche.

Burgemeester Jan De Keyser laat wel weten dat de informatie die de politie uit de observatie haalde mogelijk kan doorgespeeld worden voor andere onderzoeken.