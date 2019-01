Opnieuw 5 doden door sneeuw en dan moet er nog een meter bijvallen

Nog steeds gaan de Alpen door een ongeziene periode van sneeuwval. Na twee forse periodes van sneeuwbuien, komt er nu een nieuwe golf aan: tot dinsdag wordt tot meer dan een meter sneeuw verwacht. Zondag zijn opnieuw drie skiërs en twee pistewerkers omgekomen.

In het Oostenrijkse Lech zijn zaterdag drie skiërs omgekomen toen ze in een lawine terechtkwamen. De Duitsers - 57, 36 en 32 jaar oud - gingen samen met een vierde skiër van de piste af. Hun collega is nog vermist, maar gisteren werden de zoekacties gestaakt omdat het lawinegevaar te hoog was. De skiërs droegen nochtans airbags, maar dat mocht niet baten.

Omdat het risico op lawines in veel gebieden zo groot is, worden met dynamiet ook gecontroleerde lawines uitgelokt. Die operatie liep in het Franse Morillon verkeerd af. Twee reddingswerkers die zo’n lawine wilden opstarten, hebben allicht een fout gemaakt met het explosief, waardoor het te vroeg afging. Ze stierven ter plaatse.

Foto: AFP

De situatie in de Alpen, vooral in Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland, is nog steeds ernstig. Verscheidene dorpen zijn nu al dagen van de bewoonde wereld afgesneden. In het Duitse Bechtesgaden, bijvoorbeeld, zitten 350 inwoners vast. De sneeuw staat er tot 2,5 meter hoog. Wie z’n vensters opent, ziet er gewoon een witte muur. Maar ook andere gebieden - in Hochfügen kunnen 2.000 mensen hun gemeente niet meer uit - is er geen doorkomen aan.

Foto: AP

En nog is het niet voorbij: in gebieden waar nu al meer dan twee meter ligt, wordt tot dinsdag nog een meter sneeuw voorspeld. In grote delen van Oostenrijk en Duitsland is het lawine-alarm nu al opgetrokken naar vier, in Tirol wordt het zelfs naar op het hoogste niveau vijf gebracht. Dat betekent dat de skigebieden allicht gesloten zullen zijn en dat je beter binnen blijft omdat de situatie heel gevaarlijk is.

Foto: AP

Foto: AP