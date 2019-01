84-jarige sterft na misviering bij aanrijding op zebrapad

Heist-op-den-Berg -

Een 84-jarige man uit Heist-op-den-Berg is om het leven gekomen na een verkeersongeval in de L. Carréstraat in Hallaar (Heist-op-den-Berg). Het slachtoffer had de eucharistieviering in de kerk van Hallaar bijgewoond en stak na de mis de rijbaan over op het zebrapad. Een auto die van Itegem naar Heist-op-den-Berg reed had de man niet of alleszins te laat gezien en reed hem aan.