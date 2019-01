Wankele muur stort in op kerkhof, maar eigenaars weten van niets

Bertem - Op het kerkhof aan de Sint-Pieterskerk in Bertrem stortte zaterdagmorgen een deel van een aanpalende stalmuur in.

Enkele graven werden daardoor onder het puin bedolven of raakten beschadigd. De instorting komt echter niet volledig uit de lucht gevallen. Vorige week werd er al een burgemeestersbesluit uitgevaardigd waarmee een deel van het kerkhof werd afgesloten voor het publiek. “Al op 4 januari meldden gemeentearbeiders dat er stenen waren losgekomen”, klinkt het bij de gemeente. “En op 7 januari stelde de ploegbaas vast dat de aanpalende muur bol stond. Om de veiligheid te garanderen, is er rond een aantal graven een perimeter ingesteld.”

Maar blijkbaar was niet iedereen op de hoogte van het instortingsgevaar. “Wij wisten niet dat onze muur zo bol stond. We lopen immers niet elke dag rond de gebouwen”, zeggen de eigenaars van de hoeve. “Een dag voor de muur instortte, merkten we dat er iets mis was met het dak. De ochtend erop hoorde we een smak en wisten we hoe laat het was. Mochten ze ons vorige week iets gezegd hebben toen ze de vaststellingen deden, hadden we nog maatregelen kunnen treffen. We hadden de muur nog kunnen stutten bijvoorbeeld. Daarna hadden we nog werken kunnen uitvoeren om een instorting te voorkomen. Nu is het zaak van puin te ruimen en herstellingen uit te voeren.”