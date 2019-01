Anderlecht beëindigt stage met 2-1 nederlaag tegen Duitse tweedeklasser

Anderlecht heeft zondag zijn stage in het Spaanse Pinatar afgesloten met een 2-1 nederlaag tegen Heidenheim, het nummer zes in de Duitse tweede klasse. Fred Rutten verliest zo voor het eerst als coach van paars-wit na de 3-2 zege tegen Hoffenheim van vrijdag.

Heidenheim opende de score in de 62e minuut via Arne Feick. Twaalf minuten later verdubbelde Robert-Nesta Glatzel de voorsprong van de Duitsers. In de 90e minuut lukte Adrien Trebel de eerredder.

Volgende week zondag gaat Anderlecht op de 22e speeldag in de Jupiler Pro League op bezoek bij AA Gent.