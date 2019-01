Filiep leerde voor bakker, werd schilder, maar gaat nu terug naar zijn eerste liefde

Kuurne -

Hij leerde voor bakker, werd schilder, maar nu keert Filiep Depoortere terug naar zijn eerste liefde. Zaterdag ging zijn bakkerij open op Sint-Pieter. Maar het scheelde niet veel of de klanten in de rij gingen met lege handen naar huis. “Door een technisch defect aan de oven vreesden we even voor de opening.”