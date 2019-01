Janice Cayman ziet nog progressiemarge bij Red Flames: “Alle neuzen staan nu in dezelfde richting”

“We beginnen 2019 met een propere lei. Het is een nieuw begin. De coach wil dat we voortaan ambitieuzer zijn. Daarover hebben we op herfststage in november al gediscussieerd. Dat was goed, zodat nu alle neuzen in dezelfde richting staan. We moeten plezier maken op het terrein, maar tegelijk moeten we nu ook hoger durven mikken”, aldus de uittredende Gouden Schoen.

De Red Flames blijven na de uitschakeling tegen Zwitserland in de barrages voor het WK wel achter met een wrange nasmaak. “Maar we kunnen daar niets meer aan veranderen. We moeten daaruit leren voor de toekomst, en progressie maken. Dat deden we al op veel vlakken, maar er is nog progressiemargie in deze groep”, meent Cayman.

Het volgende sportieve doel is de kwalificatie voor het EK 2021, dat in Engeland plaatsvindt. In de voorbereiding op die voorrondes nemen de Flames in februari voor de vierde keer deel aan de Cyprus Cup, waar ze vorig jaar vijfde werden. Een maand later gaan Cayman en co naar Los Angeles voor een oefenstage. Hoogtepunt wordt op 7 april een vriendenmatch tegen de Amerikaanse wereldkampioenes. “Daar kijken we enorm naar uit. Ik ben benieuwd naar ons niveau tegen de nummer een in het vrouwenvoetbal”, aldus de speelster van Montpellier nog.

Woensdag wordt de Gouden Schoen voor de derde keer uigereikt aan een vrouwelijke voetballer. Vorig jaar ging de prijs naar Cayman. “Tessa Wullaert (winnaar van de eerste editie) is opnieuw de uitgesproken favoriete, maar we zullen wel zien. Ik ben al heel trots dat ik op de erelijst sta. Het is goed voor het vrouwenvoetbal dat er nu ook een Gouden Schoen aan ons uitgereikt wordt.”