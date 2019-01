Tot 8 jaar wachten op nieuwe werkkledij: zelfs gevangenen moeten broeken naaien voor cipiers

De gevangenissen kampen met een achterstand van zo’n 50.000 kledingstukken voor cipiers. Het tekort aan polo’s, jassen en broeken maakt dat het personeel dringende aankopen moet betalen uit eigen zak, tot grote onvrede van de vakbonden. Zij overwegen om minister van Justitie Koen Geens in gebreke te stellen.

De cipiers zijn het beu. Sommigen wachten al sinds 2011 op nieuwe kledij. Jassen, broeken, polo’s: alles samen gaat om het om 50.000 stuks. Reken je er de “minder belangrijke” kledij bij zoals sokken en ondergoed, dan kom je al snel op meer dan het dubbele uit. En dat voor slechts 7.000 cipiers.

Het tekort is zo nijpend dat de bewakers beroep doen op de gedetineerden. In de naaiateliers van de gevangenissen van Oudenaarde en Bergen werken sinds kort enkele tientallen gevangenen aan de broeken van cipiers. “Maar zelfs die uniformbroeken zijn nog niet allemaal geleverd”, zegt Robby De Kaey van de socialistische vakbond ACOD.

De Kaey pikt het niet meer dat personeel zo’n engelengeduld moet opbrengen. Want niet iedereen heeft de luxe om te wachten. Bij broodnodige vervangingen moeten cipiers alles zelf bekostigen. Zonder terugbetaling.

“Oudere werknemers hebben vaak kledingstukken in reserve die ze kunnen gebruiken wanneer iets stukgaat. Nieuwe werkkrachten hebben het echter lastig”, zegt De Kaey. “Gelukkig is er veel solidariteit onder collega’s en worden er kledingstukken uitgeleend. Maar het punt blijft dat eigen aankopen moeten worden terugbetaald.”

Geens in gebreke

ACOD vindt gehoor bij de SP.A. Kamerlid Annick Lambrecht vraagt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om een versnelling hoger te schakelen. “Het is niet verwonderlijk dat de minister moeilijk nieuwe cipiers vindt. De werkomstandigheden zijn al vreselijk, en nu moet het personeel nog zelf kledij aankopen.”

Volgens diezelfde minister Geens zal de achterstand evenwel in de loop van dit jaar worden weggewerkt. Het probleem ligt volgens hem bij de vorige leverancier, die in vereffening ging. De zoektocht naar een opvolger verliep daarop moeizaam. “Volgens de regels is er geen vergoeding of compensatie mogelijk voor eigen aankopen”, klinkt het.

Maar volgens ACOD doet Geens niet genoeg. De vakbond overweegt zelfs om hem in gebreke te stellen.