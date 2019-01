Amper zes mensen wisten dat er “een Michelango” hing in Oost-Vlaams kerkje. Nu is hij weg...

Zele -

Een schilderij dat door inbrekers uit de Sint-Ludgeruskerk in Zele gestolen werd, is mogelijk véél meer waard dan gedacht. De diefstal gebeurde kort nadat de pastoor vermoedens kreeg dat het schilderij, dat al jaren in zijn kerk hing, wel eens van de renaissancekunstenaar Michelangelo kon zijn. Dat een gerenommeerde expert het werk zou onderzoeken, wisten slechts een handvol mensen. “Dit kan geen toeval zijn”, denken ze in Zele.