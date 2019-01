Lerares roept collega’s op om mee te gaan spijbelbetogen voor het klimaat

Gent - Breidt de spijbelactie van scholieren straks ook uit naar leerkrachten? Joke Van de Putte, die lesgeeft in het Atheneum in Gentbrugge, hoopt alleszins van wel. Zij publiceerde dit weekend een open brief waarin ze collega’s oproept om niet kwaad maar trots te zijn op leerlingen die tijdens de lesuren betogen voor het klimaat. “Laten we ons bij onze revolterende leerlingen aansluiten”, staat er. “En samen met hen donderdag, tijdens de schooluren, de straat opgaan.”

Van de Putte, tien jaar geleden nog kandidaat bij de verkiezingen voor Groen, is dat zelf ook van plan. Ze heeft nog geen toestemming van haar directie, maar hoopt die vandaag te overtuigen. “Mee betogen in Brussel is een daad van burgerzin en dus veeleer een schooluitstap dan een vorm van spijbelen”, zegt ze.

Afgelopen donderdag kwamen duizenden leerlingen in Brussel op straat om meer daadkracht te vragen van politici tegen klimaatopwarming. Een initiatief van Anuna De Wever (17) en Kyra Gantois (19). Komende donderdag is opnieuw een mars gepland.