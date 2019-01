Rode Kruis koopt (dure) tv-advertenties van Woestijnvis om tijdens reclameblok EHBO-tips te geven

Een opvallende primeur straks tijdens het nieuwe seizoen van het programma ‘Topdokters’ op Vier. Vanaf eind januari krikt het Rode Kruis via reclamespots de EHBO-kennis van de Vlaming op. Tegelijk moeten de ludieke filmpjes meer jonge vrijwilligers aantrekken.

Het Rode Kruis heeft voor zijn nieuwe campagne tien verschillende spotjes laten maken. Telkens behandelen ze één incident dat vaak voorkomt bij het klussen in huis of het werken in de tuin. “Hoofdwonden bijvoorbeeld, maar ook hevige bloedingen of een verslikking”, zegt Ine Tassignon, woordvoerder van het Rode Kruis.

De filmpjes zijn gemaakt door tekenaar MAT en hebben een dubbel doel. “In de eerste plaats moeten ze levens redden. Aan het einde van elk filmpje krijgen kijkers concrete tips rond eerste hulp. Hoe je een bloeding moet stelpen bijvoorbeeld, of een slachtoffer stabiliseert. Daarna verwijzen we door naar onze website, waar alles nog eens op de klassieke manier uitgelegd wordt.”

Vrijwilligers gezocht

De stijl van de spotjes is “lichtjes van de pot gerukt”, aldus Vier. Een breuk met het brave imago van het Rode Kruis. Geen toeval. “We willen verjongen”, zegt Tassignon. “We hebben 13.000 vrijwilligers die fantastisch werk doen, maar hun gemiddelde leeftijd stijgt. We hopen op Vier – dat veel jonge kijkers heeft – en met de nieuwe aanpak meer jongeren te overtuigen om zich aan te sluiten.”

Het Rode Kruis kreeg van Vier korting op de advertentieruimte, desondanks gaat het om een aanzienlijke investering.

De docuserie Topdokters, over het leven en werk van gerenommeerde Vlaamse artsen, is al jaren een vaste waarde. Eind januari begint het zesde seizoen. Begin vorig jaar keken elke week zo’n half miljoen mensen.