Juridische strijd over dé hipste sport van het moment: “We hebben ons personeel moeten ontslaan en lijden tienduizenden euro’s schade”

Is het nu een aparte sport of gewoon een doorslagje van tennis? Wat zeker is: padel is een echte hype, de snelst groeiende sport in Vlaanderen zelfs. En dat succes leidt tot een rechtszaak tussen Padel Vlaanderen en Tennis Vlaanderen over wie de nieuwe hype én de bijhorende ­subsidies mag claimen. “Wij waren eerst.” “Maar wij zijn beter.”

Je spreekt het dus uit als ­“padèl”, met de klemtoon ­achteraan. En tennisclubs kunnen niet snel genoeg ­velden aanleggen voor deze jonge sport, een soort kruising tussen tennis en squash.

“Het is de snelst groeiende sport in Vlaanderen”, zegt Gijs Kooken van Tennis Vlaanderen. “Je zit al snel aan 6.000 à 7.000 mensen die het ondertussen in competitie spelen of die lid zijn van een club. Tel daar nog eens een veelvoud bij die het af en toe speelt voor de lol. Dan weet je dat je met een megasucces zit.”

En dat succes leidt nu tot een rechtszaak. “Want wij waren met padel begonnen: wij organiseerden de eerste matchen, wij begeleidden de mensen die een terrein wilden aanleggen”, stelt Jan Bonnarens van Padel Vlaanderen. “En dan is Tennis Vlaanderen gekomen. Ze hebben ons platgekopieerd en leeggezogen.”

90.000 euro per jaar

Tennis Vlaanderen begon een jaar of twee geleden met een eigen werking, met eigen competities en een eigen ­interclub. “Ze krijgen daar ook subsidies voor van Sport Vlaanderen: 90.000 euro per jaar, voor vier jaar”, zegt ­Bonnarens. “Dat kan niet. Tennis Vlaanderen moet ­ténnis aanbieden aan zijn ­leden. Niet padel. Ze zijn een zogenaamde unisportfederatie die wettelijk maar één sport mag geven. Maar door padel als een doorslagje van tennis te verkopen, palmen ze dat volledig in. Daardoor zit onze werking op zijn gat, hebben we personeel ­moeten ontslaan en hebben we tienduizenden euro’s schade geleden.”

De subsidies van Sport Vlaanderen zijn de inzet van de rechtszaak die Padel Vlaanderen heeft aangespannen. De organisatie stapte ook naar de Raad van State om padel op de lijst met offi­ciële sporten te ­laten zetten. “Dan zal het onweerlegbaar duidelijk zijn dat het om een aparte sport gaat, niet om een light-versie van tennis”, zegt Bonnarens.

Bij Tennis Vlaanderen zegt CEO Gijs Kooken dat er “tal­loze pogingen zijn geweest om met Padel Vlaanderen tot een vergelijk te komen”. Maar dat is dus niet gelukt. “Padel zit wel degelijk in het verlengde van tennis”, zegt Kooken. “We kregen zoveel vragen van onze clubs dat we niet anders konden dan naar hen te luisteren. En met succes: we hebben een goed IT-systeem, er worden terreinen aangelegd, we gaan lessen Start to Padel organiseren.”

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) wil niet ingaan op de inhoud van de rechtszaak. “Maar om subsidies te krijgen, moet Padel Vlaanderen wel erkend zijn als federatie. Daar moet je een minimumaantal leden voor hebben en een link met een internationale federatie. Dat heeft ze niet. Het is vervelend dat een prachtige ­discipline als padel door dit conflict zo negatief in het nieuws komt.”