België heeft een nieuw prinsje

Ons land is weer een prinsje rijker. Prins Edouard de Ligne de la Trémoille, telg van een van de oudste Belgische adellijke geslachten, is vader geworden van een zoontje. Zijn vrouw, de Italiaanse actrice Isabella Orsini, beviel van prins An­toine Tau Edouard Adrien. Edouard (42) en Isabella (44) trouwden in 2009 in Henegouwen. Het huwelijk werd meermaals uit­gesteld, zodat toen­malig Ita­liaans premier Silvio Berlusconi er als peter van Isabella bij kon zijn. Maar uiteindelijk moest hij het ­huwelijk toch missen.

Het koppel woont ­intussen in Frankrijk en had al twee dochters. De ­Ligne is één van de ongeveer tien families in België waarvan de afstammelingen een prinselijke titel krijgen.