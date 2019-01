Animal Rights voert vreedzaam protest aan omstreden kippenstal: “Wanneer komt er een verbod op deze horrorschuren?”

Een honderdtal mensen kwamen zaterdagnamiddag samen voor een kalme protestactie aan legkippenstal Lokip op Lochtenberg in Merksplas. De actievoerders zijn ingegaan op de oproep van dierenrechtenorganisatie Animal Rights, die eerder deze week beelden van de toestand in de stal naar buiten bracht.

In de stal verblijven 150.000 kippen in kooien en 140.000 scharrelkippen. Op de opnames van Animal Rights, die vorige week de wereld werden ingestuurd, is te zien hoe een aantal dieren kaalgeplukt is ...