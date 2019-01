Een wegversmalling ontwijken? Dat kunnen ze hier als de beste

Grobbendonk - De wegversmalling in de Klein Gentstraat in Grobbendonk heeft alle nut verloren, nu er naast het obstakel een bypass over het veld is ontstaan.

De gebruikers die de wegversmalling willen vermijden, moeten er wel een vuile auto voor overhebben, want het veld ligt er modderig bij. Voorlopig neemt het bestuur geen maatregelen tegen de verkeersovertreders. Paaltjes langs de weg om te voorkomen dat het verkeer langs de versmalling heen rijdt, komen er niet. “We moeten met buurgemeente Herenthout praten over de positionering van de constructie”, meent schepen van Mobiliteit Ulrik Anthonis (GiB). De versmalling ligt op het grondgebied van Grobbendonk, maar heeft ook gevolgen voor verkeer dat uit Herenthout komt. Vanuit het Stoetersdorp wordt allang gevraagd om de wegversmalling te verplaatsen, maar het vorige gemeentebestuur van Grobbendonk had daar geen oren naar. Met de versmalling wil het bestuur zware vrachtwagens en sluipverkeer weren uit de zone Langenheuvel.