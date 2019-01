Voedselvoorraden slinken snel en dus gaan vrijwilligers zelf op zoek naar oplossingen: “Niet nadenken, gewoon geven”

Heusden-Zolder -

In Heusden-Zolder zamelt Sint-Vincentius deze maand in verschillende winkels en bij verenigingen voedsel in. Hun voedselvoorraad is immers bijna op en pas in maart komt er een nieuwe levering van de Voedselbanken. “We kunnen niet blijven wachten op de overheid. Onze mensen mogen hier niet het slachtoffer van zijn”, klinkt het.