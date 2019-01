Michy Batshuayi voor zes maanden naar Monaco: deal zo goed als rond

De overstap van Michy Batshuayi naar AS Monaco is zo goed als rond. Ondervoorzitter Vadim Vasilyev bevestigde dat de Rode Duivel tot het einde van het seizoen gehuurd zal worden van Chelsea. Enkel de papieren moeten nog worden getekend.

Batshuayi had bij Valencia geen toekomst meer, waardoor zijn huurcontract tot het einde van het seizoen werd stopgezet. Voorwaarde daarvoor was wel dat er een nieuwe club zou komen waar Chelsea Batsman aan kon uitlenen. Met AS Monaco werd die nu gevonden.

De Monegasken wouden Batshuayi al even en dankzij trainer Thierry Henry en diens assistent Franck Passi – die Batshuayi nog kent uit zijn tijd bij Marseille – werd de Rode Duivel ook warm voor avontuur in Zuid-Frankrijk. Bij Monaco vindt Batshuayi zijn Youri Tielemans en Nacer Chadli ­terug.

Vijfde aanwinst

Eerder werden ook al de verdedigers Naldo (Schalke) en Fodé Ballo-Touré (Lille) en de middenvelders Cesc Fabregas (Chelsea) en William Vainqueur (Antalyaspor) binnengehaald als versterkingen. AS Monaco kan al die versterkingen goed gebruiken in dit horrorseizoen. De club staat na achttien speeldagen op de negentiende en voorlaatste plaats in de Ligue 1 met 13 punten. Alleen Guingamp (11 ptn) presteert slechter.