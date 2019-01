Water van vier graden? “Dan gaan we niet pootjebaden, wij gaan kopje-onder!”

Sint-Niklaas - IJskoud was het water van recreatiedomein De Ster. Toch doken er enkele honderden mensen zondagnamiddag in het water. Naar jaarlijkse traditie verschenen heel wat ijsberen verkleed op het toneel voor de Wase IJsberenduik.

Velen verklaren hen gek, maar volgens de deelnemers is de IJsberenduik gewoon zalig en dat is hen ook aan te zien.

Vol overtuiging liepen honderden mensen zonder nadenken in het ijskoude water. “Het water was zo'n vier graden Celsius. Dat is iets warmer dan de vorige jaren”, zegt ondervoorzitter van WZK Waterpolo Frederik Wittock, die het evenement mee organiseert.

“Maar door de gure wind lag de gevoelstemperatuur een pak lager. Er werd op voorhand veel regen voorspeld. Daarom waren er zo'n tweehonderd mensen minder dan andere jaren.”

De mindere belangstelling kon de feeststemming niet drukken. Frederick Wittock is trots op de geslaagde editie.

“De sfeer was fantastisch. De mensen bleven dansen tot de zon onder was. We proberen elk jaar iets nieuws te doen waardoor de mensen telkens opnieuw worden verrast. Dit jaar was dat vuurwerk, dat zowel bij de kinderduik als tijdens de duik voor de volwassenen werd afgestoken. Ook ons nieuw winterdorp op het strand was een enorm succes.”

Vroeger stond dat winterdorp iets verderop, maar die ruimte werd recent omgetoverd tot een nieuwe speeltuin.

Ook schepenen in het water

Naast de vele families en uitgedoste vrienden was er ook een grote delegatie van het schepencollege van Sint­Niklaas. Samen met vele anderen doken ze het nieuwe jaar en de nieuwe legislatuur in alsof het niks was.

Ook de andere ijsberen lieten zich niet afschrikken door regen en felle wind. “Koude wind en slecht weer houden ons niet tegen”, klonk het dapper. “We zijn hier niet gekomen om pootje te baden, wij gaan kopje-onder.”

De Wase IJsberenduik is na die van Oostende de grootste van Vlaanderen. Volgend jaar belooft de organisatie om alweer iets nieuws uit de hoed te toveren om de beleving nóg leuker te maken.