Brandweer sluit culinaire kapel: “Uitbater weet al 8 maanden dat die deur onveilig is”

Gent -

Holy Food Market in de voormalige Baudelokapel is gesloten op bevel van de brandweer. Uitbater ­Ladislas Leys moest tegen 10 januari een veilige sasdeur installeren. “Al in mei vorig jaar was dat gevraagd”, klinkt het bij burgemeester Mathias De Clercq. “Het is niet gebeurd, dus heeft de brandweer de kapel afgekeurd.”