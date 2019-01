Extreemrechtse minister Salvini wil dat Frankrijk veroordeelde extreemlinkse militanten uitlevert

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini wil dat Frankrijk extreemlinkse militanten uitlevert die veroordeeld zijn voor moord. Dat zei hij zondagavond, na de arrestatie in Bolivia van Cesare Battisti, die lange tijd beschermd werd door Parijs.

“Ik beloof dat dit het begin is van een traject, want er zijn zo veel anderen die in Europa en elders vrij rondwandelen. Er zijn er die drie tot vier keer tot levenslang zijn veroordeeld, en die een restaurant hebben geopend, boeken schrijven, enzovoort”, zei Salvini, de leider van extreemrechts in Italië, op de lokale tv.

“Er zijn er in Frankrijk. Dikwijls vraagt Frankrijk aan Italië en aan de Italiaanse regering om de mensenrechten te respecteren”, zei de minister, die zeer kritisch staat tegenover de Franse president Emmanuel Macron. “Ik zal morgen aan premier Giuseppe Conte vragen om in een brief aan president Macron te eisen dat Frankrijk ons, na al te veel jaren, delinquenten uitlevert die gemoord hebben.”

Beslissing van Mitterand

In de jaren tachtig besliste de Franse socialistische president François Mitterand om geen extreemlinkse militanten uit te leveren, zolang ze afzagen van de gewapende strijd. Hij deed dat nadat er in de dodelijke ‘loden jaren’ zeventig verregaande, omstreden antiterreurwetten waren gestemd in Italië. Een honderdtal Italiaanse militanten, die actief betrokken waren bij de ‘loden jaren’, konden zo een nieuw leven beginnen in Frankrijk.

Een van hen was Cesare Battisti, die veroordeeld werd voor lidmaatschap van een extreemlinkse terreurgroep en voor vier moorden, maar van de ‘Mitterand-doctrine’ genoot van 1990 tot 2004. Mitterands opvolger zette het beleid stop. Battisti vluchtte vervolgens naar Brazilië en later – toen het land zijn uitlevering beloofde – naar Bolivia, dat hem nu echter uitlevert. Italië heeft intussen een vliegtuig gestuurd naar Bolivia om Battisti op te halen.

Battisti ontpopte zich tijdens zijn vlucht voor justitie tot een succesvol schrijver van politieromans.

Federico Fornaro, fractieleider van de kleine linkse partij Liberi e Uguali, noemde ook de zaak van Alessio Casimirri, een voormalig lid van de Rode Brigades, die oud-premier Aldo Moro in 1978 ontvoerde en vermoordde.

“Hij heeft momenteel een restaurant in Nicaragua”, zei Fornaro. Het land heeft geen uitleveringsverdrag met Italië. “Maar de arrestatie van Cesare Battisti is goed nieuws voor wie in justitie gelooft en die tegen terrorisme heeft gevochten in de jaren van lood.”