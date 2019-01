Natuurpunt plant, de gemeente kapt: “Zijn ze nu helemaal zot geworden?”

Het snoeiwerk in opdracht van de gemeente Merchtem in houtkanten langs veldwegen is zodanig grondig uitgevoerd, dat hele bomen- en struikenrijen vernield werden. Natuurpunt vraagt zich af wat er aan de hand is.

Onder meer in de Dooren is een hele bomen- en haagkantrij van 250 meter lang kapot “geklepeld”. Dat is een maai/snoeimethode, waarbij een soort hakselaar met metalen lamellen een plant of boom bijna volledig stuk slaat.

Vrijwilligers van Natuurpunt trekken aan de alarmbel. Onder hen Michel De Keersmaeker (70), die al meer dan veertig jaar bezig is met het behoud van de natuur in Merchtem en omgeving, en ook zeer begaan is met de uilenpopulatie. De natuurliefhebber is er helemaal kapot van.

“Zijn ze nu helemaal zot geworden?” vraagt hij. “Dit heb ik in mijn leven nog niet gezien. Op het stuk van de ruilverkaveling aan de Dooren, dat eigendom is van de gemeente, hebben ze met een klepelmaaier op een tractor de bomen- en haagkantrij naast de beek stuk geslagen. De schade aan de natuur is groot. Door zo te maaien, zijn ook kerselaars en hazelaars die tussen die haagkant staan, vernield.”

Botte bijl

Vrijwilligers van Natuurpunt Merchtem werken al jaren aan de aanplanting en het onderhoud van bomen, en het aanleggen van natuurgebieden, haagkanten en houtkanten. Dat gebeurt in overleg met de gemeente, maar hier liep het fout.

“Het gaat niet alleen om veldpercelen aan de Dooren. Ook aan de Oude Dendermondsebaan, waar Natuurpunt zelf nog heel wat aanplantingen deed, zijn ze er met de botte bijl doorgegaan,” zegt De Keersmaeker.

“In een weg met hoge helling in Brussegem, waar de bomen de erosie tegenhouden, is de beplanting kapot. Ook beshoudende struiken langs veldbanen zijn op een halve meter hoog verhakseld en kapot. De bessen zijn stuk, de vogels hebben er niets meer aan. Dit is wraakroepend.”

Foto: jhp

De gemeente riep eerder in dat er “omwille van de zichtbaarheid” op kruispunten en veldwegen een fors bermbeheer wordt gevoerd. De Keersmaeker vindt dat onzin.

“Dat ze aan kruispunten beplanting inkorten, akkoord. Maar dit is onaanvaardbaar. Zijn ze niet beschaamd? Wij leggen met veel vrijwilligers houtkanten aan en planten bomen voor een groene gemeente, en zij hakselen het kapot. Iedereen spreekt over de opwarming van de aarde. Wij doen er iets aan en de gemeente maakt het kapot”, zegt De Keersmaeker boos.

Grof gesnoeid

Voorzitter Alain De Cré van Natuurpunt Merchtem begrijpt de woede van de vrijwilligers. “Ik vraag overleg met de burgemeester en de gemeentediensten voor een duurzaam berm-, snoei- en plantbeheer”, zegt hij.

Burgemeester Maarten Mast (1785, Onafh.), die ook de bevoegdheid Natuur heeft, werd gisteren op de hoogte gebracht. “Dit kan niet door de beugel”, reageert Mast. “Het is niet de bedoeling dat vrijwilligers bomen planten en dat die dan worden verklepeld. Het maaiwerk gebeurde in onderaanneming en niet door onze mensen, maar ik bevestig dat het zo niet mag gebeuren. Er is volgens wat ik hoor, te lang gewacht met het snoeiwerk, waardoor er dikke takken waren en te grof is gesnoeid. We zullen zo snel mogelijk samenzitten met Natuurpunt.”