Zes- en zevenjarigen overspoelen academies

Brussel - Nooit eerder telden de Vlaamse kunstacademies zoveel leerlingen. Dit schooljaar hebben welgeteld 199.361 kinderen, jongeren en volwassenen zich ingeschreven aan één van de 168 academies, een stijging met 8 procent ten opzichte van 2017-2018. Dat meldt Het Laatste Nieuws maandag.

De toename is vooral te danken aan de allerkleinsten. Terwijl zes- en zevenjarigen vroeger enkel dans of beeldende kunst konden volgen - voor muziek en woordkunst-drama moesten ze wachten tot ze het derde leerjaar basisonderwijs - zijn ze nu in álle richtingen welkom.

Een goeie zet, want in deze jongste groep is de groei het grootst: het aantal inschrijvingen steeg van 17.873 naar 28.116, een toename van liefst 57 procent. Bijna de helft van hen kiest voor beeldende en audiovisuele kunst. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) breidde het aanbod ook uit met een domeinoverschrijdende initiatie - het zogenaamde ‘kunstbad’ waarin de kinderen kennis kunnen maken met alle disciplines.

Met uitzondering van dans, waar een daling van 3,3 procent wordt opgetekend - net doordat de 6- en 7-jarigen nu meer keuzemogelijkheden hebben - groeien alle takken van het deeltijds kunstonderwijs. “De vernieuwingen zijn een onverhoopt succes”, zegt minister Crevits.