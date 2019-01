Leko met de handen in het haar bij Club Brugge: nog maar één verdediger over

Club Brugge onderzoekt of Brandon Mechele zondag tegen Charleroi met een beschermende brace voor zijn schouder kan spelen. Door de blessures van Matej Mitrovic en Luan Peres is de spoeling achterin dun geworden bij de kampioen. Saulo Decarli is de enige centrale verdediger die topfit terugkeerde van het oefenkamp in Qatar.

Na zes uur op het vliegtuig en twee uur op de bus arriveerde Club gisteren weer in Brugge. Vanaf morgen begint de voorbereiding op de thuiswedstrijd tegen Charleroi – onderbroken door het ­Gala van de Gouden Schoen waarbij Hans Vanaken (hoofdprijs), Wesley (beste belofte) en Ivan Leko (beste trainer) kandidaat-winnaars zijn.

Heel wat spelers keerden met (kleine) klachten terug van oefenkamp. Vooral centraal in de verdediging mag er niet te veel meer gebeuren. In de oefenwedstrijd tegen PSV testte coach Ivan Leko ­Sofyan Amrabat en Dion Cools als centrale verdedigers voor als er iets met deze spelers zou gebeuren.

Benoît Poulain: niet fit

De Fransman was een certitude in de driemansverdediging in de eerste jaarhelft, maar miste heel wat groepstrainingen in Qatar. Ook voor de oefenmatch tegen PSV werd hij gespaard. Uit voorzorg, want vorig seizoen miste hij al een pak wedstrijden door problemen aan de adductoren.

Foto: Photo News

Brandon Mechele: niet fit

In de laatste match van het jaar ging zijn schouder uit de kom. Het risico bestaat dat dit opnieuw gebeurt, maar Club besliste om niet te opereren. Tegen Charleroi speelt hij mogelijk met een beschermende brace. Hij speelde 30 minuten tegen PSV, maar dat was vriendschappelijk.

Foto: BELGA

Stefano Denswil: niet fit

Net als Benoît Poulain miste Stefano Denswil de laatste groepstrainingen op stage in Qatar. De Nederlandse sterkhouder klaagde over spiervermoeidheid en werd gespaard in de ­oefenmatch tegen PSV. Op zijn positie werd ­tegen de Nederlanders alvast Dion Cools eens getest.

Foto: Photo News

Matej Mitrovic: niet fit

Net als Mechele viel de Kroaat uit in de competitiewedstrijd tegen ­Lokeren. Hij blesseerde zich aan de enkel en een onderzoek in Qatar – onder leiding van dokter Pieter D’Hooghe (zoon van) – wees uit dat hij een barst in de enkel heeft opgelopen. Hij zal daardoor twee maanden out zijn.

Foto: BELGA

Luan Peres: niet fit

De Braziliaan is vooral bekend omdat hij een gouden doelkans miste tegen Atlético Madrid in de Champions League. Tijdens de stage in ­Qatar viel hij uit met een hamstringblessure. De duur van de onbeschikbaarheid staat nog niet vast, maar tegen Charleroi is hij er sowieso al niet bij.

Foto: BELGA

Saulo Decarli: fit

Na zijn wanprestatie op Waasland-Beveren – hij scoorde er overtuigend een owngoal – ­leken zijn dagen bij Club Brugge geteld. Maar de Zwitser overleefde als enige verdediger zonder fysieke problemen het “boot camp” van Ivan Leko en zit vrijwel zeker in de wedstrijdselectie zondag.