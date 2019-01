Nieuwe sportief directeur van Anderlecht valt op… door voortdurend rondjes om veld te lopen

Opvallend beeld op stage: Frank Arnesen (62), de nieuwe sportief directeur, die tijdens de trainingen constant rond het veld wandelt. Aan een behoorlijk tempo zelfs. Daarbij is de Deen voortdurend aan het onderhandelen. Hij hangt aan de telefoon of overlegt met Marc Coucke, die dan meewandelt.

“Door een kapotte knie kan ik niet meer hardlopen”, zegt Arnesen. “Dat is al van mijn 43ste geleden, maar om fit en slank te blijven, wandel ik elke dag twee uur. Soms ben ik al om half zeven ’s morgens op pad voor een uurtje en ondertussen doe ik telefoontjes. Er worden mij tot 20 spelers per dag aangeboden.”

Dat laatste wil Anderlecht ­inperken. Paars-wit lanceert een digitaal platform waar makelaars zich kunnen registreren en hun spelers zo kunnen voorstellen. Dat moet dan niet meer gebeuren via telefoontjes, e-mails of WhatsApp.

“Dat is allemaal zo chaotisch. We krijgen dat allemaal niet verwerkt en daardoor missen we opportuniteiten”, aldus Michael ­Verschueren. “Dat platform is dus vooral een administratieve vereenvoudiging en we zien ook direct of we te maken hebben met erkende makelaars.”

Op zoek naar nieuwe beloftencoach

Trainer Fred Rutten heeft zes assistenten – Van Zwam, Belhocine, Caen, De Jong, Zetterberg en De Roeck – en Anderlecht is niet van plan om de technische staf af te slanken. Zo blijft beloftencoach Jonas De Roeck (39) bij de A-ploeg. De Roeck wordt gewaardeerd en toont zich een goeie veldtrainer op stage. “We zijn heel tevreden over ieders rol binnen de trainersstaf”, aldus general manager Mi­chael Verschueren. “In principe blijft Jonas dus en zoeken we een nieuwe trainer voor de U21.”

Op stage heeft Anderlecht overigens drie geblesseerden: Bakkali, Musona en Bornauw. Die laatste is er het ergst aan toe met een zware kneuzing aan de knie, maar hij raakt fit voor de match tegen AA Gent van zondag.