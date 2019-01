Voicerecorder gecrasht vliegtuig Lion Air gevonden

Indonesië heeft de voicerecorder gevonden van het vliegtuig dat meer dan twee maanden geleden nabij Jakarta in zee is neergestort. Alle 189 inzittenden kwamen om.

De voorbije dagen werd een zwak signaal opgevangen van de recorder. Uiteindelijk is hij onder de modder op zo’n 30 meter diepte gevonden.

De voicerecorder uit de cockpit is een van de twee zwarte dozen die cruciaal zijn in een onderzoek naar een vliegtuigcrash. De andere zwarte doos met de vluchtgegevens werd drie dagen na de vliegramp gevonden.

Nieuw toestel

De Boeing 737 Max is een nieuw toestel dat pas sinds 2017 op de markt is. Toch zeiden onderzoekers eerder al dat de Boeing 737 Max met technische problemen kampte. Bij een eerdere vlucht waren er onder meer ongewone variaties in hoogte en vliegsnelheid geregistreerd.

Het vliegtuig crashte op 29 oktober een tiental minuten na het opstijgen. De vlucht ging van Jakarta naar Pangkal Pinang.

