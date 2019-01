Dronken student 5,6 kilometer meegesleurd onder auto

Een 26-jarige student uit Ottignies (Louvain-la-Neuve) ligt met zware brandwonden in het ziekenhuis. Die werden niet veroorzaakt door vuur maar omdat hij gedurende meer dan 5 kilometer onder een auto over het beton werd gesleept. Hij was ‘verdoofd’ door de vele alcohol in zijn lichaam.

Quentin, student aan de universiteit van Louvain-la-Neuve, was een avondje gaan stappen in Luik. Hij had behoorlijk wat alcohol gedronken toen hij zondagochtend in de buurt van de Place Lambert, in het centrum van Luik, viel. Midden op straat.

Een eerste auto die passeerde, kon hem nog nipt ontwijken, een Dacia Dokker die volgde had de jongeman, die volledig in het zwart was gekleed, niet gezien. Hij reed over de student, zonder hem evenwel te raken, zo bleek nadien.

Wat er dan gebeurde, is nog altijd niet helemaal duidelijk. Ofwel heeft Quentin in een reactie de onderkant van de auto vastgepakt. Ofwel bleef hij met een kledingstuk hangen. Alleszins, de auto zette zijn weg verder. Met de student die onder de auto hing.

Getuigen die het zagen gebeuren, belden onmiddellijk de politie, maar toen die snel ter plaatse kwam, vonden agenten enkel zijn schoen terug.

Brandwonden

De chauffeur van de wagen, een 56-jarige man uit Ans, was zich duidelijk van geen kwaad bewust en reed door. Ruim 5 kilometer verder, toen hij bijna thuis was, voelde hij dan toch dat er iets met zijn auto scheelde en stopte hij. Toen zag hij de student liggen en verwittigde hij de hulpdiensten.

Volgens de politie is het een klein wonder dat de jongeman tijdens het rijden en vooral bij het nemen van bochten niet onder de wielen van de auto was beland.

Quentin werd naar het CHR Citadelle in Luik gebracht en daarna naar het universitair ziekenhuis van Luik. Hij liep zware brandwonden op aan de schedel en de ganse achterkant van zijn lichaam. Die waren veroorzaakt door over de straat te schuren. Hij verkeert nog altijd in levensgevaar.

De 56-jarige chauffeur en zijn 54-jarige passagier werden opgepakt voor verhoor. Het rijbewijs van de chauffeur werd ingetrokken na een positieve alcoholtest.

Quentin kon nog niet verhoord worden.