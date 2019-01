Nederlandse trucker vrijgelaten na dodelijk ongeval ‘geel hesje’, nieuwe verdachte opgepakt

De Nederlandse trucker die is opgepakt voor de dood van een ‘geel hesje’ in Visé, bij Luik, is vrijgelaten. Hij had niets met de aanrijding te maken. Een andere verdachte is nu opgepakt.

De 56-jarige vrachtwagenchauffeur uit Dongen (Nederland) die afgelopen weekend werd aangehouden op verdenking van de dodelijke aanrijding van een ‘geel hesje’ in Visé, is vrijgelaten. Hij blijkt niets met de aanrijding te maken te hebben. Er zou sprake zijn van een verwiseling van twee vrachtwagens. De juiste verdachte zou inmiddels ook zijn gepakt, in een andere regio. Het parket van Luik communiceert voorlopig niet.

De chauffeur werd zaterdagavond opgepakt op verzoek van de Belgische autoriteiten. Hij werd verdacht van het opzettelijk aanrijden van een demonstrant op de snelweg bij Visé, net over de grens bij Maastricht. Maar de man is onschuldig.

Het ongeval gebeurde aan een filterblokkade die door enkele tientallen gele hesjes was ingesteld, vrijdag om 19.00 uur in de richting van Maastricht (Nederland) op de E25-autoweg in het Luikse Wezet. Het rechterbaanvak was afgesloten voor verkeer met paletten en banden, het linker rijvak was opengelaten voor voertuigen. Twee betogers stelden zich op om de weg te blokkeren. Een Nederlandse vrachtwagen probeerde toch door de blokkade te geraken en reed daarbij een actievoerder aan. Roger Borlez, 49 jaar, kwam onder de wielen van de vrachtwagen terecht.

Daarop reed de trucker, op bevel van de politie, door tot aan een volgend parkeerterrein om te vermijden dat de andere manifestanten hun woede zouden koelen op de aanrijder. Maar toen de agenten daar arriveerden, bleek dat de chauffeur gewoon was doorgereden. Getuigen hadden wel zijn kenteken genoteerd.

De verdachte chauffeur of beter de trucker waarvan men dacht dat hij de aanrijder was, werd zondag opgepakt maar in de loop van de avond weer vrijgelaten. Hij blijkt dat hij helemaal niet betrokken was bij de aanrijding en is hij ook geen verdachte meer, zeggen politie en parket. Ook de truck van de man, die vrijdagavond laat in beslag is genomen, is weer teruggegeven.

Hoe dat kon gebeuren, wordt nog verder onderzocht. Maar het was op basis van de nummerplaats dat de eerste verdachte werd opgepakt.

Intussen is wel een andere Nederlandse vrachtwagenchauffeur gearresteerd. Hij zou hij zaterdagavond Roger Borlez hebben doodgereden. Ons land vraagt nu zijn overlevering.